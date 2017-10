Ottima giornata per Enel (+2%)

di Edoardo Fagnani

9 ott 2017 ore 17:35

Enel ha registrato un rialzo del 2,03% a 5,085 euro. Il colosso elettrico tramite la controllata per le rinnovabili Enel Green Power, ha firmato con l’investitore istituzionale canadese Caisse de dépot et placement du Québec e il veicolo di investimento dei principali fondi pensione messicani CKD Infraestructura México gli accordi per la cessione di una quota pari all’80% del capitale di una holding messicana di nuova costituzione titolare dell’intero capitale di otto società di progetto. Le SPV, attualmente detenute tramite la controllata Enel Green Power México, sono a loro volta titolari di tre impianti in esercizio e cinque in corso di costruzione per una capacità complessiva pari a 1,7 GW. L’operazione prevede un controvalore pari a 1,35 miliardi di dollari, di cui circa 340 milioni come corrispettivo per la vendita dell’80% del capitale e circa 1,01 miliardi concernenti la concessione di finanziamenti alle SPV.

