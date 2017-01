Ottima partenza per CTI Biopharma (+4,2%)

di Edoardo Fagnani

9 gen 2017 ore 09:29

CTI Biopharma guadagna il 4,17% a 4,648 euro. La società biotech ha comunicato le stime preliminari, non sottoposte a revisione. In particolare, la cassa e le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 equivalgono a circa 44 milioni di dollari. Inoltre, nei giorni scorsi l'azienda ha ricevuto un pagamento "milestone" di 7,5 milioni di euro da Servier. CTI BioPharma prevede che l'utilizzo di cassa, escluse le entrate derivanti da attività future di sviluppo commerciale e i proventi derivanti da attività di finanziamento sul mercato dei capitali, ammonterà a circa 65-75 milioni di dollari per il 2017. La società prevede di soddisfare il suo fabbisogno di cassa per il 2017 con la liquidità esistente e mediante la creazione di partnership in relazione a uno o più prodotti nel corso dell'anno. Per l'esercizio in corso l'azienda punta a portare avanti la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea per pacritinib e definire per lo stesso farmaco il percorso da seguire con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.