OPS azioni MPS, l'aggiornamento delle adesioni al 1° novembre

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 18:35

Borsa Italiana ha comunicato che, nell'ambito dell’offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione delle azioni del Monte dei Paschi di Siena assegnate ai risparmiatori in occasione della conversione delle obbligazioni subordinate acquistate nel 2008, nella seduta odierna non sono state portate azioni in adesione; fino a oggi sono stati apportati 4.304.094 titoli, pari all’1,810787% delle azioni oggetto dell’offerta.

L’operazione è partita il 31 ottobre 2017 e terminerà il 20 novembre 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.