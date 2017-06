Openjobmetis, Wise SGR cede il 2,42%

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 07:16

Wise SGR, per conto del fondo Wisequity II & Macchine Italia, ha ceduto ai blocchi 331.960 azioni ordinarie Openjobmetis, pari al 2,42% circa del capitale. A seguito della cessione Wise SGR è venuta a detenere il 2,55% circa del capitale della società quotata all'AIM Italia e il totale delle azioni non aderenti al patto parasociale in essere è aumentato dal 72,45% al 74,87% circa del capitale.

Il corrispettivo per la vendita è stato pari a 11 euro per azione, rispetto ai 10,97 euro della chiusura di ieri.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.