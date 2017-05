Openjobmetis, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

12 mag 2017 ore 11:39

Openjobmetis ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 130,1 milioni di euro, in crescita del 33,6% rispetto ai 97,3 milioni del primo trimestre. Il margine operativo lordo è migliorato del 59,7% passando da 2,6 a 4,1 milioni di euro mentre il reddito operativo è salito del 68% da 2,1 a 3,5 milioni di euro.

Più che raddoppiato l'utile netto, a 2,3 milioni dal milione del corrispondente periodo del 2016.



Il debito, a fine marzo, era pari a 35,3 milioni di euro, in flessione dai 40,8 milioni di fine 2016.



Sul futuro Openjobmetis ha evidenziato come il primo trimestre abbia registrato un'ulteriore ripresa dei ricavi che ci si attende venga confermata anche nel secondo trimestre 2017. Questo permette al gruppo di pensare al 2017 come "un anno con risultati molto gratificanti".

