Italmobiliare, approvata l'OPAV

di Mauro Introzzi

19 apr 2017 ore 17:08

I soci di Italmobiliare hanno deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (OPAV) su massime 2 milioni di azioni ordinarie Italmobiliare (ovvero 4 milioni a seguito dell’efficacia del frazionamento del prossimo 15 maggio 2017.

OPAV ITALMOBILIARE, CORRISPETTIVO E CONDIZIONI



Il corrispettivo delle azioni proprie oggetto di acquisto sarà pari a 50 euro per ogni azione propria (ex dividendo staccato il prossimo 8 maggio) portata in adesione all’offerta e acquistata (ossia 25 euro per ogni azione post frazionamento), per un

controvalore complessivo massimo di 100 milioni di euro.



L’offerta è rivolta indistintamente a tutti i portatori di azioni ordinarie Italmobiliare e non ha ad oggetto le azioni proprie attualmente detenute dall’emittente, corrispondenti al 3,6% del capitale sociale, che sono pertanto escluse dall’offerta.



L’offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.





OPAV ITALMOBILIARE, FINALITA' DELL'OPERAZIONE



L’offerta ha la finalità di consentire agli azionisti che intendono aderirvi di beneficiare di una temporanea maggiore liquidità del proprio investimento a un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei prezzi del titolo degli ultimi mesi.



Italmobiliare ricorda che l'operazione determinerà poi, a parità di utile sociale complessivo e finché le azioni resteranno in proprietà della società, l’aumento dell’utile per azione e quindi del dividendo per azione per gli azionisti.



L’offerta consentirebbe inoltre a Italmobiliare di ottenere un congruo numero di azioni proprie da utilizzare, ad esempio, in occasione di eventuali acquisizioni e/o per lo sviluppo di alleanze coerenti con le linee strategiche del gruppo Italmobiliare.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.