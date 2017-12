OPA Tech Value dal 4 al 22 dicembre

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 19:20

Industria 4.0 ha comunicato che è stato pubblicato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto 692.773 azioni ordinarie di Tech Value e 3.035.040 “Warrant Tech-Value S.p.A. 2014 - 2018”. Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 4 dicembre 2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 22 dicembre 2017 (estremi inclusi).

L’offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a 4,15 euro per ogni azione ordinaria portata in adesione e 0,13 euro per ogni “Warrant Tech-Value S.p.A. 2014 - 2018” portato in adesione.

