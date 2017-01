OPA AlerionCleanpower, aggiornamento sulle adesioni al 13 gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 19:24

Borsa Italiana ha comunicato che, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata da Eolo Energia sulle azioni AlerionCleanpower, nella seduta odierna sono state portate in adesione 8.432 azioni; fino a oggi sono stati apportati 24.324 titoli, pari allo 0,091307% delle azioni oggetto dell'offerta.

L’operazione è partita il 23 dicembre 2016 e terminerà il 16 gennaio 2017. Borsa Italiana ha ricordato che le azioni ordinarie di AlerionCleanpower acquistate sul mercato nei giorni 13 e 16 gennaio 2017 non potranno essere portate in adesione all’offerta.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.