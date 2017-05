Olidata nomina un nuovo revisore

di Mauro Introzzi

22 mag 2017 ore 16:55

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Olidata in liquidazione ha preso atto delle dimissioni anticipate della società di revisione Baker Tilly Revisa e conferito l’incarico di nuovo revisore legale dei conti della società (per la durata di 9 esercizi) alla società di revisione AUDIREVI, con sede legale in Milano.

