OK a integrazione tra Intek Group ed ErgyCapital

di Edoardo Fagnani

24 gen 2017 ore 20:16

I consigli di amministrazione di Intek Group e di ErgyCapital hanno approvato le linee guida di un’operazione di fusione che prevede l’incorporazione di ErgyCapital in Intek.

L'operazione si inserisce nella strategia di semplificazione della struttura del gruppo Intek iniziata nel corso del 2016 con l’incorporazione nella capogruppo di KME Partecipazioni FEB - Ernesto Breda, e la sua realizzazione comporterebbe benefici in particolare in termini di riduzione dei costi, in considerazione del venir meno di una holding di partecipazioni quotata.

