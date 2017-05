OK a fusione di ErgyCapital in Intek Group

di Edoardo Fagnani

16 mag 2017 ore 19:26

I consigli di amministrazione di ErgyCapital e di Intek Group hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek Group.

Il rapporto di cambio previsto è di un'azione ordinaria Intek Group di nuova emissione ogni 4,5 azioni ErgyCapital.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.