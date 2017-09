Offerte sulle polizze BancoBpm ai board di Cattolica e Generali (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

26 set 2017 ore 07:09

Il quotidiano economico scrive che scadono entro domani i termini per la presentazione delle offerte per diventare il nuovo partner di BancoBpm nella joint-venture assicurativa che andrà a sostituire il precedente asse con UnipolSai e con Aviva.

Secondo il Sole24Ore in pole position ci sarebbero anzitutto la francese Covéa insieme e Cattolica Assicurazioni. Nelle ultime ore si sarebbero rafforzate le quotazioni anche di Generali, anche se gli accordi di bancassicurazione non siano una priorità per il gruppo.

La competizione, secondo quanto riporta il quotidiano, sarebbe accesa perché la posta in gioco è di rilievo: la possibilità di diventare il nuovo principale partner assicurativo della terza banca italiana. L’offerta si muove lungo un duplice binario: le compagnie assicurative potranno puntare al 51% della joint venture o addirittura all’80% della futura partnership, per un accordo di durata decennale rinnovabile per altri cinque anni.

