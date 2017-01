Nova Re SIIQ, socio versa 100mila euro per futuro aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

2 gen 2017 ore 20:45

Nova Re SIIQ ha comunicato che il socio Saites ha anticipato l’ulteriore importo di 100mila euro a titolo di versamento soci in conto futuro aumento di capitale per cassa che sarà deliberato dal consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega ad aumentare il capitale ricevuta dall’assemblea degli azionisti.

Alla data odierna l’importo complessivamente erogato dalla Saites a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale ammonta 600mila euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.