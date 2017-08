Nova Re SIIQ, perfezionati gli aumenti di capitale

di Edoardo Fagnani

24 ago 2017 ore 15:35

Nova Re SIIQ ha comunicato si è verificata la condizione sospensiva di efficacia dell’aumento di capitale in natura, essendo stato raccolto l’ammontare della parte inscindibile per Cassa pari a 20 milioni di euro. In particolare, sono state sottoscritte 105.230.000 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale per cassa, al prezzo unitario di 0,2 euro, per un ammontare complessivo di 21.046.000 euro, di cui 2,2 milioni sottoscritti e interamente liberati da Saites e la restante parte sottoscritta e interamente liberata da investitori qualificati.

Le nuove azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005217986, diverso rispetto a quello delle azioni già in circolazione, in quanto incorporano il diritto a ricevere – a fronte del possesso ininterrotto per 12 o 24 mesi – le bonus share; qualora tali azioni siano oggetto di trasferimento prima del decorso dei predetti periodi (12 o 24 mesi), assumeranno il medesimo codice ISIN delle azioni già in circolazione (IT0001162509) e in tal caso non daranno diritto a ricevere le bonus share.

Inoltre, si è perfezionata la sottoscrizione delle 183.640.276 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall’aumento di capitale in natura, al prezzo unitario di 0,2585 euro, per un ammontare complessivo di 47.471.011,346 euro.

Per effetto di queste sottoscrizioni il capitale di Nova Re sarà diviso in 302.370.276 azioni ordinarie senza valore nominale e la partecipazione diretta di controllo detenuta da Sorgente SGR si attesterà al 56,5% circa, mentre Saites deterrà l’11,7% circa del capitale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.