Nova RE SIIQ, ok dal CdA ad aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 20:25

Il consiglio di Amministrazione di Nova RE SIIQ ha deliberato di esercitare la delega per aumentare il capitale. Gli interventi di ricapitalizzazione si compongono di un aumento di capitale in natura fino a un massimo di 47,5 milioni di euro e di un aumento di capitale per cassa, con esclusione del diritto di opzione, riservato a investitori qualificati, a Saites e a società controllate da Sorgente SGR e/o fondi gestiti da Sorgente SGR e/o società controllate da fondi gestiti da Sorgente SGR, fino a un massimo di 40 milioni di euro.

L’efficacia dell’aumento in natura è sottoposta alla condizione sospensiva del raggiungimento, entro il 28 agosto 2017, salvo proroga, di tante sottoscrizioni necessarie a coprire quantomeno l’ammontare della quota inscindibile dell’aumento riservato per cassa, pari a 20 milioni di euro. L’aumento riservato per cassa dovrà essere eseguito entro il termine del 28 febbraio 2018.

