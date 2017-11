Non si ferma la corsa della bora di Tokyo. Nikkei +1,9%

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 08:12

Seduta brillante per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha messo a segno un rialzo dell’1,86% a 22.420 punti, confermandosi ai massimi gli ultimi 21 anni.

Da segnalare il balzo di Sony (+11,4%), in seguito alla decisione del management di migliorare le stime sulla redditività per l’esercizio in corso.

