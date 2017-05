Neurosoft, i conti del 2016

di Mauro Introzzi

12 mag 2017 ore 09:14

Neurosoft ha chiuso il 2016 con ricavi consolidati pari 8,74 milioni di euro, in calo dai 12,43 milioni di euro del 2015.

L'utile netto si è attestato a 1,92 milioni di euro, in flessione dagli 1,97 milioni dell'anno precedente. Il board propone all'assemblea di non distribuire dividendi.



La posizione finanziaria netta si è attestata a un indebitamento di 2,25 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 2,97 milioni della fine del 2015.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.