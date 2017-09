Netweek, la semestrale e il piano industriale. Ok ai bond convertibili

di Mauro Introzzi

12 set 2017 ore 09:19

L'assemblea dei soci di Netweek ha approvato la proposta di conferimento di delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili fino a 30 milioni di euro.

Il board ha poi approvato i conti del primo semestre del 2017, chiuso son ricavi pari a 13,4 milioni di euro, in salita del 2% rispetto ai 13,2 milioni della prima metà del 2016 e un risultato netto in rosso per 400mila euro dai 33,7 milioni di euro di utili del primo semestre 2016, un risultato interamente dovuto ad effetti straordinari.

A fine giugno l'indebitamento era pari a 2,8 milioni di euro, dai 16,5 milioni di euro di 12 mesi prima.

Il consiglio di amministrazione ha avviato un’attenta analisi delle opportunità editoriali ridefinendo le linee guida del piano industriale per il prossimo triennio, individuando le leve su cui lavorerà l'azienda. Il board ha ritenuto di convocare un’ulteriore riunione consigliare entro la fine del corrente mese di settembre per analizzare lo sviluppo temporale delle assunzioni operative e strategiche individuate ed approvare il nuovo piano industriale.

