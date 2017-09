Neodecortech, all'AIM Italia il 26 settembre

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 18:28

Neodecortech, società operante nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, ha concluso il bookbuilding per il processo di quotazione delle proprie azioni sull'AIM Italia.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore di oltre 2 volte l’offerta globale e proveniente per circa l’83% da investitori italiani e per circa il 17% da investitori stranieri. Gli ordini ricevuti provengono per circa il 90% da investitori istituzionali e professionali e per circa il 10% da retail per un totale di 188 investitori. Inoltre, la società ha formalizzato la domanda di ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia; la data di inizio delle negoziazioni è prevista per martedì 26 settembre 2017.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stato fissato in 4 euro. Nell’ambito dell’operazione è anche previsto un meccanismo di assegnazione gratuita di azioni (c.d. Remedy Shares) qualora non siano raggiunte alcune soglie di risultato nel biennio 2017/2018.

