Mps vale tra 4,7 e 5 miliardi (MF)

di Mauro Introzzi

24 ago 2017 ore 08:27

Il quotidiano finanziario riprende un'analisi di Equita Sim su Monte dei Paschi di Siena. La banca, sul mercato over the counter, ha una valutazione compresa tra i 4,7 e i 5 miliardi di euro (tra i 4,15 e i 4,35 euro per azione), un prezzo che sconta un multiplo price/earning (prezzo/utili) di 15/16 volte e che a Equita Sim pare corretto.

MF mette in evidenza come, a questi livelli di prezzo, il valore della quota del Mef registra una perdita di 2,1 miliardi, portando a 23 miliardi di euro il conto aggiornato del salvataggio delle banche in Italia: 10 miliardi a carico del settore privato e 13 miliardi per lo Stato.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.