MPS vale come BancoBpm (MF)

di Mauro Introzzi

25 ott 2017 ore 06:52

Il quotidiano finanziario, in un articolo a firma di Luca Gualtieri, presenta il ritorno in borsa - previsto per oggi - di Monte dei Paschi di Siena. Un ritorno che potrebbe essere accompagnato da una forte volatilità del titolo, dovuto all’assenza di un prezzo di riferimento. Tanto che Borsa Italiana ha esposto il divieto di inserire ordini senza limiti di prezzo.

Un valore indicativo potrebbe comunque esserci: la stessa banca ha “prudenzialmente” valorizzato le proprie azioni 4,28 euro, per una capitalizzazione teorica di 4,75 miliardi.

A quel prezzo, indica MF, la banca varrebbe 0,45 volte gli asset tangibili, all’incirca come BancoBpm, BPER Banca e UBI Banca, istituti con una spiccata vocazione retail.





