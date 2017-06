Mps, un mese per la due diligence (MF)

di Mauro Introzzi

7 giu 2017 ore 08:32

Luca Gualtieri, a pagina 2 di MF, scrive che doBank-Italfondiario e Fonspa - i due servicer alle prese con la due diligence del portafoglio di sofferenze da 29 miliardi di euro di Monte dei Paschi di Siena - dovrebbero completare le loro analisi entro 3 - 4 settimane. Entro la fine di giugno si punta quindi a passare al setaccio tutti gli asset: non un lavoro da compiere ex novo, visto che non più tardi di 9 mesi fa i crediti problematici erano già stati radiografati, ma da allora - evidenzia MF - la mole delle sofferenze è salita di altri 2 miliardi.

Dall'esito dell'esame dipenderà il prezzo di cessione delle sofferenze.

