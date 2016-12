MPS sospesa per l'intera seduta

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 17:41

Il Monte dei Paschi di Siena è rimasto sospeso dalle contrattazioni per l’intera giornata, dopo che la Consob ha deliberato lo stop temporaneo dei titoli della banca toscana.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del presidente dell'Eurogruppo Jeroean Dijsselbloem prima che l’istituto senese riceva degli aiuti di Stato, la banca dovrà procedere con un bail in.

Intanto ieri il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che l’operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non ha avuto successo. In particolare, non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell’operazione. Inoltre, non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor disponibili a effettuare un investimento rilevante nella banca toscana, circostanza che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitando significativamente gli ordini di sottoscrizione. Nella notte è arrivato l’ok, dal Consiglio dei Ministri, al decreto per un fondo da 20 miliardi a favore delle banche in crisi. Il Tesoro interverrà quindi con un aumento di capitale precauzionale a sostegno della terza banca del Paese, che - secondo quanto ha indicato il ministro Padoan - “potrà così continuare a operare con la piena tranquillità dei risparmiatori e dei dipendenti”. Il Corriere della Sera ha evidenziato che, con l’ingresso dello Stato nell’azionariato, gli azionisti vedranno diluito il loro capitale mentre gli investitori istituzionali che posseggono obbligazioni subordinate vedranno i loro bond convertiti in azioni al 75% del loro valore. Saranno invece tutelati al 100% i piccoli risparmiatori che detengono quei titoli: ai possessori delle Upper Tier II la banca proporrà obbligazioni ordinarie in cambio delle azioni frutto della conversione forzata, e il Tesoro acquisterà le azioni scambiate.

