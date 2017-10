MPS, Siena al bivio: banca digitale retail o gestore con le Poste (Affari & Finanza - La Repubblica)

di Mauro Introzzi

30 ott 2017 ore 08:02

L’inserto economico del quotidiano scrive che per mettersi alle spalle il passato e realizzare gli 1,2 miliardi di euro di utili al 2021 Monte dei Paschi di Siena deve trovare presto un modello di banca nuovo, che sappia competere in uno scenario difficile. In seno al management si starebbero confrontando 2 linee di pensiero: mantenere tutte le attività possibili o creare un gruppo più piccolo che operi sulla fascia alta dei servizi e ceda il resto a un gruppo più grande.

