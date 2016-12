Mps, sì Ue alla garanzia dello Stato. La banca pronta a nuove emissioni (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 08:15

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Mps potrebbe presto tornare in tempi brevissimi a fare provvista sul mercato grazie alla garanzia concessa dallo Stato. L'obiettivo dell'istituto sarà quello di ricostituire la liquidità, che con la fuga dei depositi innescata dalle difficoltà del piano di ricapitalizzazione, è scesa drasticamente negli ultimi mesi. I target di raccolta sarebbero, secondo il quotidiano, di almeno 15 miliardi entro il 2017. Il ritorno del Monte Paschi sul mercato, da cui è assente da lunghissimo tempo per via di un merito di credito molto basso, dovrebbe avvenire nei primi giorni del prossimo anno.

