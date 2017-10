MPS non torna in borsa lunedì 23 ottobre

di Mauro Introzzi

20 ott 2017 ore 17:16

Non dovrebbe essere lunedì 23 ottobre il giorno del ritorno alle contrattazioni di Monte dei Paschi di Siena. Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, che cita una fonte vicina all'operazione, il rientro a Piazza Affari di Banca MPS sarebbe slittato di una settimana. Il prospetto informativo, infatti, non sarà approvato in queste ore ma solo "nella seconda parte della prossima settimana".

Se le indicazioni della Reuters saranno confermate, quindi, per rivedere il titolo della banca senese contrattare bisognerà aspettare fino al prossimo 30 ottobre.

