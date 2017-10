MPS, l’offerta a chi possedeva i bond subordinati Upper Tier 2 con scadenza 2018

Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i termini dell’offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione rivolta ai vecchi obbligazionisti del subordinato Upper Tier II 2008 - 2018

di Mauro Introzzi

6 ott 2017 ore 10:56

Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i termini dell’offerta pubblica volontaria parziale di scambio e transazione rivolta ai titolari delle azioni ordinarie con ISIN IT0005276776, rivenienti dalla conversione – nell’ambito del burden sharing - del prestito obbligazionario subordinato denominato “€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018”, con codice ISIN IT0004352586.

CONVERSIONE SUBORDINATE MPS: CHI PUO’ PARTECIPARE

L’offerta è promossa su tutte le circa 237,7 milioni di azioni in oggetto in circolazione alla data del 3 ottobre 2017, pari al 20,84% del capitale sociale di Montepaschi.

CONVERSIONE SUBORDINATE MPS: CHI NON PUO’ PARTECIPARE

Non potranno partecipare all’operazione:

chi ha acquistato i bond subordinati da controparti qualificate o clienti professionali, diversi dall’emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'emittente o da società del suo gruppo;

chi ha acquistato o sottoscritto i bond subordinati successivamente al 31 dicembre 2015;

le controparti qualificate (o che lo erano al momento dell’acquisto dei bond subordinati) o i clienti professionali.

CONVERSIONE SUBORDINATE MPS: COSA SI RICEVE IN CAMBIO

Chi aderirà all’offerta riceverà, come corrispettivo, titoli di debito senior emessi dalla banca, aventi scadenza il 15 maggio 2018, per un valore nominale massimo complessivo di 1,536 miliardi di euro.

Nel caso in cui il valore nominale complessivo dei titoli da offrire in scambio ecceda il valore massimo le azioni portate in adesione saranno ripartite secondo il metodo del pro-rata tramite un riparto.