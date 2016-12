Mps, nel nuovo piano gli Npl e la scure sui costi (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano economico evidenzia come, dopo il fallimento del piano di mercato, il Monte dei Paschi di Siena dovrà ricostruire da capo il suo piano industriale. Le strategie del gruppo dovranno poi essere discusse con Bce e Commissione europea per l'ottenimento dell’autorizzazione alla ricapitalizzazione da parte dello Stato. Il Tesoro, secondo le stime del quotidiano, potrebbe salire al 70% del capitale versando materialmente nelle casse della banca circa 6-6,5 miliardi. Quello che rimane per arrivare agli 8,8 miliardi di euro individuati come somma da raccogliere dalla Bce arriverà dagli obbligazionisti istituzionali, che avranno circa il 20-25% del capitale della banca. Gli attuali soci saranno diluiti a pochi punti.

Il nuovo piano industriale, intanto, dovrà rendere il doppio rispetto al già ambizioso piano precedente. Per far uscire lo Stato, il Monte dovrà mostrarsi in grado di remunerare, a fine piano, oltre 9 miliardi di capitale, cioè quasi il doppio. E dunque serviranno molti più utili degli 1,1 miliardi (ottimisticamente) previsti per il 2019 nel documento strategico di ottobre.

