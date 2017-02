MPS, FTSE Russell valuta esclusione dal FTSEMib

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 08:05

FTSE Russell ha segnalato che, se dopo il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena previsto per il 9 febbraio 2017, non sarà fornita nessuna indicazione su quando potrà essere previsto il ripristino delle negoziazioni, la società procederà a escludere l'istituto dall’indice FTSEMib a prezzo pari a zero in occasione della revisione di marzo, vale a dire dall’apertura di lunedì 20 marzo 2017.

FTSE Russell ha precisato che questa decisione potrà essere revocata solo se le negoziazioni dovessero essere ripristinate entro e non oltre il 28 febbraio 2017.

