MPS, ecco il decreto sui bond. Ipotesi proroga per il board (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

31 ott 2017 ore 06:59

Il quotidiano economico scrive che è stato firmato il decreto per risarcire i risparmiatori titolari delle azioni rivenienti dalla conversione dell’obbligazione subordinata 2018 di Monte dei Paschi di Siena.

Tuttavia, secondo quanto scrive il Sole24Ore, per MPS rimane un cantiere aperto, quello relativo alla riforma dello statuto e, soprattutto, al rinnovo del cda. I due passaggi, che arriveranno tramite un’assemblea straordinaria e una ordinaria, dovrebbero tenersi contestualmente il prossimo 19 dicembre. L'appuntamento è slittato in avanti di parecchi mesi rispetto ai programmi iniziali, e a questo punto tra Via Nazionale, Bce e il Tesoro ci sarebbe chi riterrebbe più opportuno aspettare la scadenza naturale fino a marzo-aprile prossimi.

