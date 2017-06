Mps e le altre: la crisi bancaria e le ricadute sui risparmiatori in cerca di risposte (Plus - Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

12 giu 2017 ore 07:03

L’inserto settimanale del Sole24Ore, in un pezzo a firma Nicola Borzi a pagina 4, fa il punto della situazione delle crisi bancarie nostrane. In questi anni di dissesti circa mezzo milione di cittadini hanno visto azzerarsi oltre 50 miliardi di euro di risparmi nelle vicende Mps, Popolare di Vicenza e Veneto Banca e delle 4 banche finite in risoluzione a fine 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti. Plus considera nel suo calcolo gli aumenti di capitali di questi anni e le obbligazioni subordinate non onorate.

Per Mps, secondo quanto riporta l’inserto del Sole24Ore, rimangono alcune questioni irrisolte, come per esempio - per citarne un paio - quella legata a chi riguarderà il ristoro delle subordinate o quella che riguarda chi ha comprato i bond con tagli istituzionali.

