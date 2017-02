MPS cede il business del merchant acquiring a ICBPI

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 18:16

Il Monte dei Paschi di Siena ha raggiunto un accordo vincolante con Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane per la cessione delle attività riconducibili al business del merchant acquiring (sulla base di un enterprise value di 520 milioni di euro.

L’operazione, in linea con quanto dichiarato nel contesto del Piano Industriale 2016-2019 prevede inoltre che Monte dei Paschi di Siena e ICBPI, tramite la controllata CartaSì, stipulino una partnership di durata decennale per lo sviluppo e il collocamento, per il tramite della rete distributiva dell'istituto senese, di prodotti e servizi di pagamento a supporto della clientela attuale e prospettica del Monte dei Paschi di Siena.

