Monito da Berlino: Bce e Ue vigilino sul salvataggio Mps (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

29 dic 2016 ore 09:05

Il quotidiano riprende le parole pronunciate a Reuters da un portavoce del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble sul piano di salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. All'agenzia è stato indicato che "la Bce e la Commissione europea devono controllare e assicurarsi che le autorità italiane si attengano alle regole". Il portavoce ha chiarito che la fattispecie "è una soluzione possibile solo in casi eccezionali ed entro condizioni stringenti, e che azionisti e creditori di Mps devono essere tra i primi a prendere le perdite". Infine ha dichiarato che "la banca dev’essere solvente e che il denaro pubblico non va usato per coprire perdite", chiudendo con un "queste regole non siano aggirate".

