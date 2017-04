Mondo TV sottoscrive contratto in Albania

di Edoardo Fagnani

18 apr 2017 ore 16:12

Mondo TV ha sottoscritto un nuovo contratto di agenzia e licenza con la società Unison Agency (operatore nel settore dei media in Albania) per 7 programmi della library classica dell'azienda italiana. Unison ha acquistato in licenza i diritti Free-TV e Home Video sui programmi licenziati per un periodo fino a fine febbraio 2019. Unison, che avrà il compito di piazzare televisivamente i programmi licenziati, ha assunto l’impegno di garantire la migliore esposizione televisiva.

Il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso.

