Mondo TV sottoscrive contratti per due nuove serie di animazione

di Edoardo Fagnani

13 nov 2017 ore 08:09

Mondo TV ha annunciato di aver sottoscritto nuovi contratti di produzione per la realizzazione di due nuovi progetti di animazione in 3D CGI. Il contratto ha come controparti le società di Honk Kong HKHZ media, che sarà incaricata della produzione esecutiva delle due serie, e la società HKYueke che sarà incaricata della fase di pre-produzione.

In base al contratto i due progetti dovranno essere completati entro il mese di dicembre 2019.

Il budget complessivo dell’operazione è di 16 milioni di dollari che Mondo TV pagherà nel corso della produzione dei progetti.

