Mondo TV sigla contratto in Scozia

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 12:10

Mondo TV ha sottoscritto un nuovo contratto di licenza con la società MG Alba, operatore televisivo in Scozia dove opera in partnership con BBC, per un prodotto di terze parti distribuito dalla società italiana.

Con il contratto MG Alba ha acquistato in licenza i diritti Free-TV oltre che di catch-up per la trasmissione differita su BBC iPlay del programma licenziato fino al 31 dicembre 2021.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.