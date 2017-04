Mondo TV sigla contratto di agenzia con Surge Licensing

di Edoardo Fagnani

Mondo TV ha annunciato la firma di un contratto di agenzia con Surge Licensing che viene incaricata come rappresentante per i diritti licensing e merchandising negli Stati Uniti e in Canada della nuova serie animata in 3D Invention Story.

Il contratto con un partner rilevante come Surge rappresenta un ulteriore passo strategico nella creazione di una forte rete internazionale di agenti che rappresenteranno Invention Story. Il termine iniziale dell'accordo è fino al 31 agosto 2020, ma le parti concorderanno alcune clausole di rinnovo basate su obiettivi.

