Mondo TV sigla accordo in Israele

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 12:32

Mondo TV ha comunicato che la controllata Mondo TV Iberoamerica ha concluso un accordo con la società SH The Children’s Channel 2016, con sede a Tel Aviv e opratrice del primario canale per ragazzi Yes Kidz, per la trasmissione della prima stagione della serie live teen “Heidi, Bienvenida a casa”, in Israele.

La licenza avrà durata di tre anni e prevede la trasmissione via satellite a pagamento (otre che con le nuove tecnologie) della serie in lingua ebraica.

