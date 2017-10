Mondo TV rafforza la peesenza negli Emirati Arabi Uniti

di Edoardo Fagnani

20 ott 2017 ore 14:12

Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo con Emirates Telecommunication Corporation (Etisalat), società attiva nel settore della telefonia mobile e fissa, e titolare di una piattaforma per la fornitura di contenuti a pagamento denominata E-Junior, per la concessione in licenza dei diritti di diffusione sulla medesima piattaforma di alcuni programmi animati prodotti dalla società italiana per il mondo arabo.

In particolare, la licenza prevede, dietro il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso, il diritto di diffusione dei programmi per un periodo di due anni negli Emirati Arabi Uniti con decorrenza variabile in base al programma licenziato.

