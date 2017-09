Mondo TV ottiene nuova licenza in Grecia

di Edoardo Fagnani

8 set 2017 ore 12:27

Mondo TV ha annunciato la chiusura di un contratto di licenza con la società Riverdrop di Nicosia avente ad oggetto la seconda stagione di Sissi, la giovane imperatrice, attualmente in produzione e di altri tre programmi della library Mondo TV. La licenza prevede la concessione dei diritti Free-to-air e home video in via esclusiva, nonché i diritti IP TV in via non esclusiva, fino alla fine di agosto 2020 L’accordo è finalizzato alla messa in onda dei programmi licenziati nel migliore slot orario su Smile TV, il principale canale tematico per bambini in Grecia.

Oltre al corrispettivo di licenza, il licenziatario si farà carico dei costi per la realizzazione della colonna audio in greco di cui Mondo TV acquisterà la proprietà e quindi i diritti di sfruttamento.

