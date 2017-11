Mondo TV, nuovo accordo con il gruppo cinese Henan York

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 07:31

Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo con il gruppo cinese Henan York, già partner del gruppo. L’accordo prevede l’ingresso del gruppo York nei progetti relativi alle due serie animate Final Fight e Naraka, con un investimento per York pari a 1,95 milioni di dollari per ciascuna serie, per un totale complessivo pari quindi a 3,9 milioni, che saranno pagati in 18 mesi a partire da gennaio 2018.

A fronte di questo investimento il gruppo York avrà una quota dei ricavi licensing e merchandising mondiali derivanti dallo sfruttamento delle due serie.

