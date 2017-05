Mondo TV, il primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

12 mag 2017 ore 10:24

Mondo TV ha chiuso il primo trimestre 2017 con un valore della produzione pari nel periodo a circa euro 7,7 milioni, in crescita del 28% rispetto ai primi tre mesi del 2016. Il margine operativo lordo è stato pari a circa 5,5 milioni di euro, con una crescita del 32% rispetto ai circa 4,2 milioni dello stesso periodo del 2016.

Il reddito operativo è stato pari a 4 milioni di euro, in miglioramento del 72% rispetto ai 2,2 milioni di euro dei primi tre mesi 2016.



L’utile netto è stato così pari a 2,6 milioni di euro, in salita del 70% rispetto agli 1,5 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2016.



A fine marzo la posizione finanziaria netta risultava avere una disponibilità di 4,3 milioni di euro, rispetto ad un indebitamento pari a 0,7 milioni di euro di fine 2016.

