Mondo TV, i target finanziari per il periodo 2018/2022

di Edoardo Fagnani

30 nov 2017 ore 10:27

Mondo TV ha approvato il piano industriale per il periodo 2018-2022 che sarà focalizzato su quattro obiettivi strategici: focalizzazione sui prodotti a maggiore potenzialità reddituale; rafforzamento dei pilastri di sviluppo del business in Cina e in India, sia nel canale produttivo che in quello distributivo; espansione del focus sull’attività connessa con il licensing e il merchandising; rafforzamento del business connesso con i prodotti cosiddetti “live teen-action” per giovani.

Mondo TV ha fornito anche i nuovi target finanziari per il periodo in esame.

La società prevede di chiudere il prossimo esercizio con ricavi per circa 47 milioni di euro per toccare i 100 milioni nel 2022. Il margine operativo lordo dovrebbe passare dai 36,2 milioni stimati per il 2018 ai 75 milioni previsti a fine piano. Previsto un forte aumento anche per l’utile netto, che dovrebbe salire da 15,8 milioni a 32,8 milioni di euro nel periodo in esame. I vertici di Mondo TV hanno precisato che Rispetto al business plan precedente l’utile netto atteso per il periodo 2018-2022 è superiore di circa il 24%.

La posizione finanziaria netta è prevista ampiamente positiva a partire da fine 2018, mentre i patrimonio netto è atteso al 2022 a un valore pari a circa 200 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.