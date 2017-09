Mondo TV France, France Televisions acquista “Rocky Kwaterner”

di Edoardo Fagnani

27 set 2017 ore 16:02

Mondo TV France ha ricevuto da France Televisions, gruppo televisivo pubblico francese, la proposta vincolante per il pre-acquisto della serie televisiva di animazione “Rocky Kwaterner”. Il pre-acquisto avverrà dietro pagamento di un importo globale di 1,8 milioni di euro. Con il contratto di pre-acquisto, che dovrà essere sottoscritto entro il 15 aprile 2018, France Televisions acquisterà i diritti di emissione televisiva in Francia per un periodo di 36 mesi a partire dalla prima emissione televisiva del primo episodio. La produzione che inizia già nel quarto trimestre 2017 si estenderà nel 2018 con la prima consegna nel mese di luglio 2018 e il completamento entro il 15 luglio 2019.

Mondo TV France ha precisato che i ricavi derivanti dal pre-acquisto, sulla base delle consegne, avranno effetti di bilancio positivi a partire già dal secondo semestre 2018.

