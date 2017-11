Mondo TV, concluso accordo con Wal-cor su Heidi per l’Italia

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 13:53

Mondo TV ha comunicato che Wal-cor Corsanini di Carlo Santini & C, ha acquistato da Mondo TV Iberoamerica una licenza per i territori di Italia, Vaticano e San Marino per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV live Heidi per la realizzazione e commercializzazione di diversi articoli dolciari per il Natale e la Pasqua.

La licenza prevede lo sfruttamento del brand nel corso per il Natale 2018, la Pasqua e il Natale 2019 e la Pasqua 2020; l’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito di 80mila euro e di royalties da parte di Wal-cor a favore di Mondo TV Iberoamerica per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito.

