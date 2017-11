Mondo TV annuncia una licenza con TIM

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 08:00

Mondo TV ha annunciato la chiusura di un contratto di licenza con la avente ad oggetto la prima e la seconda stagione di Sissi, la giovane imperatrice e di altri due programmi della library della società quotata al segmento STAR.

La licenza prevede la concessione dei diritti SVOD in via non esclusiva, per il territorio italiano da novembre 2017 fino alla fine di aprile 2019.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.