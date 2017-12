Mondo TV, accordo sui contenuti di YouTube

di Mauro Introzzi

7 dic 2017 ore 14:07

Mondo TV ha annunciato di aver sottoscritto con Grupa BB Media, un importante aggregatore di contenuti per lo sfruttamento sulla piattaforma YouTube, un’intesa per la concessione di una licenza a quest’ultima dei diritti di sfruttamento dei prodotti animati della library Mondo TV su YouTube. La licenza avrà durata fino al 31 dicembre 2023 e sarà concessa per tutto il mondo (salvo alcune esclusioni per tenere conto delle licenze già concluse da Mondo TV con altri aggregatori).

Sotto il profilo economico l’intesa prevede il pagamento di una flat fee pari a circa euro 400 mila che sarà pagata durante la durata del contratto ma che sarà contabilizzata già nel 2017 in quanto la consegna di tutti i materiali relativi ai prodotti licenziati verrà completata entro l’anno.

