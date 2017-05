Mondadori cede NaturaBuy

di Edoardo Fagnani

Mondadori (ndr: editore, tra gli altri, anche di SoldiOnline.it) ha comunicato che la controllata Mondadori France ha finalizzato, a seguito dell’acquisto della quota di minoranza pari al 20% del capitale, la cessione del 100% di NaturaBuy: il marketplace di annunci e compravendita di prodotti dedicati a caccia, pesca e tempo libero viene acquisito da NextStage, fondo di private equity con sede a Parigi.

La società sarà deconsolidata con effetto dal 1° maggio 2017.

Il corrispettivo per la cessione è pari a 12,2 milioni di euro basato su un enterprise value di 10,5 milioni di euro. L’impatto sulla posizione finanziaria netta di Mondadori France nel 2017 è pari a 9,4 milioni, al netto della posizione finanziaria netta positiva della società e dell’esborso per l’acquisto della quota di minoranza di NaturaBuy.

La cessione di questo asset permette di registrare una plusvalenza economica ante imposte pari a 4,3 milioni di euro.

