Moncler (-3%) maglia nera al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 09:02

Moncler registra una flessione del 2,98% a 22,81 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Il gruppo dei piumini ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 276,2 milioni, in aumento del 16% a tassi di cambio correnti rispetto ai 237,3 milioni registrati nello stesso periodo del 2016, e del 15% a tassi di cambio costanti.

Dopo la diffusione del dato sul fatturato del primo trimestre del 2017 gli analisti di Banca Akros e di Equita sim hanno alzato il prezzo obiettivo su Moncler, portandolo rispettivamente a 25 euro e a 25,8 euro. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni, precisando che il dato è stato superiore alle attese.

