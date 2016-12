MolMed, novità per NGR-hTNF

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 07:10

MolMed ha comunicato che l’Agenzia Europea dei Medicinali ha validato il deposito della domanda di Conditional Marketing Authorisation per NGR-hTNF come trattamento per pazienti adulti affetti da mesotelioma pleurico maligno in progressione di malattia entro sei mesi dal termine della terapia di prima linea.

Si tratta di una particolare procedura di autorizzazione all’immissione in commercio, che può essere rilasciata anche in assenza dei dati finali degli studi registrativi di Fase III. Tale autorizzazione anticipata è essenzialmente basata su dati di sicurezza ed efficacia ottenuti in studi clinici precedenti.

Il processo di valutazione del dossier inizia quindi in data odierna.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.